Gaziantep\'te Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Yasin Soylu idaresindeki 27 ATJ 665 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza sonrası tırda yangın çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi sonrası yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
