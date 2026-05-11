Gaziantep'te TIR-Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Gaziantep'te TIR-Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

11.05.2026 16:20
Gaziantep'te TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada Ayşe Demirbaş (34) yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Lütfullah Bilgin Caddesi'nde meydana geldi. S.G.'nin kullandığı 59 AEY 836 plakalı TIR ile Veysel Y.'nin kullandığı 27 APT 186 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki Ayşe Demirbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Sürücü Veysel Y. ile otomobildeki ismi öğrenilemeyen 1'i çocuk 3 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Demirbaş'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber: Kamera: Nuray UZATMAZ- GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
