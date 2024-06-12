Gaziantep'teki toplu taşıma araçları Kurban Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek

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Gaziantep'teki toplu taşım araçları Kurban Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye yetkilileri turuncu otobüsler, tramvay ve Gaziray seferlerin bayramda ücretsiz hizmet vermesi yönünde kararı aldı.

Bu kapsamda arife günü başlayacak uygulama bayramın son gününe kadar sürecek.

Uygulamayla vatandaşların bayramdaki ziyaretleri ve ibadetlerini yapmasında kolaylık sağlanması hedefleniyor.