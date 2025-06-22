Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzeli- Karkamış kara yolunda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kırsal Uğurova Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince, yaralanan 3 kişi Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 58 yaşındaki Hüseyin Koçaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.