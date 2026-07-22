Gaziantep'te Trafik Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te Trafik Kazası: 11 Yaralı

Gaziantep\'te Trafik Kazası: 11 Yaralı
22.07.2026 16:38
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Gaziantep'te damperli tır ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Gaziantep'te damperli tır ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

O.A. idaresindeki 27 BLC 71 plakalı damperli tır, Organize Sanayi Bölgesi Vali Muammer Güler Bulvarı'nda, Z.A. yönetimindeki 27 S 0926 plakalı işçi servisi ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Z.A. ile servisteki 10 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçlar, olay yerindeki incelemenin ardından çekildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Trafik Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika

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