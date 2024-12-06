Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep\'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Hakan Tiryaki'nin kontrolünü kaybettiği aracın takla atması sonucu gerçekleşti.

06.12.2024 12:51  Güncelleme: 12:53
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GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Alaçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Tiryaki'nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil takla atarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Burak Tiryaki (28), İsmail Gögebakan (25) ve Alparslan Öyke'nin (30) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Hakan Tiryaki ve Yunus Ağar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 arkadaşın cenazeleri olay yeri incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna morguna götürüldü. Cenazeler, otopsi işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edildi.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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