Gaziantep’te Trafik Kazası: 3 Ölü - Son Dakika
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Gaziantep’te Trafik Kazası: 3 Ölü

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Gaziantep'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasında.

GAZİANTEP'te 2 otomobilin karıştığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün saat 06.00 sıralarında Gaziantep-Nizip D-400 kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Kalkan (38) yönetimindeki 27 RM 004 plakalı otomobil, aynı yöne giden Doğan Yanardağ (51) yönetimindeki 06 AR 4964 plakalı otomobile arkadan çarptı. 06 AR 4964 araçta bulunan Mertcan Taşdemir (25) kaza yerinde, sürücü Doğan Yanardağ (51) ile Hacı Zer (51) ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

HASADA GİDİYORLARMIŞ

Kazada yaralanan diğer aracın sürücü Mehmet Kalkan (38), H.K. (11) ve S.K. (9) de hastaneye kaldırıldı. Ölen 3 kişinin, sabah erken saatlerinde Antep fıstığı hasadı için bahçeye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza, bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otoyolda dönüşü kaçıran ve geri manevra yaparak dönmek isteyen Doğan Yanardağ'ın otomobile, arkadan gelen Mehmet Kalkan yönetimindeki siyah aracın çarptığı ve şarampole devrildiği görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep’te Trafik Kazası: 3 Ölü - Son Dakika

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