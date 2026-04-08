Gaziantep\'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Apar (42) idaresindeki 27 BCA 535 plakalı otomobil, Osmaniye-Nurdağı kara yolunun Gökçedere mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Apar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Apar'ın cenazesi, Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?