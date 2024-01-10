Gaziantep\'te trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteciler anısına çok amaçlı salon açıldı

Gaziantep'te 2022 yılında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabirleri anısına yaptırılan çok amaçlı salonun açılışı gerçekleştirildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos 2022'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver'in anısını yaşatmak için kurum arkadaşları tarafından sosyal sorumluluk projesi hazırlandı.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri işbirliğiyle Şehitkamil ilçesindeki Karakesek İlkokulunda öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere Esen ve Tanrıöver'in isminin yaşatılacağı çok amaçlı salonun açılışı için tören düzenlendi.

Vali Yardımcısı Murat Akyüz, okul bahçesindeki törende, bu iyilik silsilesine vesile olan herkese teşekkür ederek, "İnşallah çocuklarımız burada hem Muhammed hem de Umut abilerinin isimleriyle büyüyecekler. Onların isimlerini yaşatmaya vesile olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de iki gazetecinin isimlerinin burada yaşatılacağını kaydetti.

Hayatını kaybeden gazetecilerin yakınlarının da katıldığı törende, konuşmaların ardından çok amaçlı salonun açılış kurdelesi kesildi.