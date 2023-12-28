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Gaziantep'te Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda Siyez Ürünleri Tanıtıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda Siyez Ürünleri Tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda, Türkiye ve yurt dışından 180 kooperatif ürünlerini sergiledi. İhsangazi Üreten ve İşleyen Eller Siyez Üretim ve İşletme Kooperatifi de Gaziantep'te ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. Kooperatif Başkanı Semra Özcan, fuara yoğun ilgi olduğunu ve memnuniyet duyduklarını belirtti.

Gaziantep\'te Türkiye Kooperatifler Fuarı\'nda Siyez Ürünleri Tanıtıldı
28.12.2023 - 12:35,
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda siyez ürünleri tanıtıldı.

Türkiye ve yurt dışından 180 kooperatif Gaziantep Fuar Merkezi'nde ürünlerini tanıttı. Fuara katılan İhsangazi Üreten ve İşleyen Eller Siyez Üretim ve İşletme Kooperatifi ürünlerini Gaziantep'te tanıtma fırsatı buldu.

Kooperatif Başkanı Semra Özcan, yaptığı açıklamada, Kastamonu adını fuarda duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ilginin yoğunluğundan dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti.

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Kaynak: AA
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