Gaziantep'te UMKE ile Tatbikat Düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te UMKE ile Tatbikat Düzenlendi

Gaziantep\'te UMKE ile Tatbikat Düzenlendi

Gaziantep'te farklı alanlardaki sağlık personellerine verilen temel eğitimler sonrası Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleriyle (UMKE) birlikte tatbikat düzenlendi. Afet veya olağan dışı durumlarda müdahale eden sağlık personellerine yönelik acil müdahale eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, sahra hastanelerinde personel kapasitesini arttırmak ve uzman desteği sağlamak amaçlandı. Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, tatbikatı yerinde inceleyerek, afetlere karşı her an hazır olma gerekliliğini vurguladı.

15.05.2024 12:12
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Gaziantep'te farklı alanlardaki sağlık personellerine verilen temel eğitimler sonrası Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleriyle (UMKE) birlikte tatbikat düzenlendi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, afet veya olağan dışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde en kısa sürede, uygun yöntemlerle müdahale eden hekim ve sağlık personellere yönelik acil müdahale eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatla ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Verdiğimiz bu eğitim ile afet alanında kurulacak sahra hastanelerinde personel kapasitesini arttırmak, alanında uzman kişiler ile profesyonel destek sunmayı amaçlamaktayız. Bu kapsamda alanında uzmanlaşmış hekimlerimizi ve sağlık personelimizi bir haftalık eğitime alarak gerek teorik gerek sahada yapılan tatbikatlar ile ailemize dahil ettik. Eğitimimiz ileri acil sağlık bilgisi dışında ekip halinde, afet bölgesinde ve zorlu alanlarda çalışmayı personelimizle deneyimlemeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda eğitimimiz, kamp ortamında, kısıtlı imkanlarda ve zor saha şartlarında hızlı ve etkin müdahaleyi kapsar. Çok sayıda gönüllü sağlık personeli ile gerçekleştirdiğimiz tatbikatlar, gerçekle doğru orantılı olup olası tüm afet ve olaylara hazırlık aşamasını oluşturur."

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin'de tatbikatı yerinde inceleyerek, afetlere ve olağanüstü hallere karşı her an hazır olmak istediklerini belirtti.

Tatbikata katılan personellere eğitim ve katılım sertifikası verildi.

Kaynak: AA

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