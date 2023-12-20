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İslahiye'de Usulsüz Avcılara İdari Yaptırım - Son Dakika
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İslahiye'de Usulsüz Avcılara İdari Yaptırım

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 13 kişiye idari yaptırım uygulandı.

İslahiye\'de Usulsüz Avcılara İdari Yaptırım
20.12.2023 - 14:21,
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 13 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce İslahiye ilçesi kırsalında denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 13 kişiye idari yaptırım uygulanırken, avda kullandıkları malzemelere el konuldu.

Kaynak: AA
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