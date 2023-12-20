İslahiye\'de Usulsüz Avcılara İdari Yaptırım

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MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı•
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 13 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce İslahiye ilçesi kırsalında denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 13 kişiye idari yaptırım uygulanırken, avda kullandıkları malzemelere el konuldu.
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