Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 124 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde durdurulan 2 araçta arama yaptı.
Aramalarda 114 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden A.Ö. tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
