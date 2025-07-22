Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 300 kök Hint keneviri ve 500 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?