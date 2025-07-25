Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenlenen operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramada, bir miktar esrar, 280 gram uyuşturucu, tabanca ve 40 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?