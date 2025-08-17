Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 183 bin uyuşturucu hap, 21 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi, 4 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.