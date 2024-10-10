İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde şüphelendikleri A.Ç.'yi durdurdu. A.Ç.'nin valizinde yapılan aramada, 5 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, A.Ç'.yi gözaltına aldı. Jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından şüpheli, tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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