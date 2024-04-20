Gaziantep\'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Dışişleri Bakanı Fidan: "bir Numaralı Önceliğimiz İsrail İşgalinin Sona Ermesi ve İki Devletli Formülün Hayata Geçmesi"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-İsrail gerilimini değerlendirirken, "Bir numaralı önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli formülün hayata geçmesi olmalıdır. Bu olmadığı takdirde dün Yemen'den yapılan saldırılar, bugün İran-İsrail arasındaki gerilim, yarın başka bir savaş türü, öbür gün başka bir ülkenin içinde çıkan başka bir iç karışıklık, toplumsal rahatsızlık. Bunların hepsi olmaya devam edecektir'' dedi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi’nin çok yakın bir süre içinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini bildirdi.