Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

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Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, bir adreste yaptıkları aramada, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile 3 hassas terazi, pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi, 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.