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Gaziantep'te vatandaşlar serinlemek için çeşme sırası bekledi

GAZİANTEP - Gaziantep'te etkili olan kavurucu ve bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşlar çeşmelerde sıra bekliyor.

Gaziantep'te kavurucu ve bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor. Kentte 36-37 dereceleri bulan kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar ise serinlemek için çeşme başında sıra bekledi. Çeşmeden akan suyla serinleyen vatandaşlar, havanın çok sıcak olduğunu ve serinlemek için sık sık ellerini yüzlerini yıkamaya çalıştıklarını söyledi.

"Çok sıcak bunalıyoruz"

Sıcaktan bunaldığı için çeşmeden akan su ile serinleyen vatandaş Ali Tekler, "Çok sıcak bunalıyoruz. Kafamızı, yüzümüzü yıkayarak serinlemeye çalışıyoruz. Vatandaşların bu sıcakta dışarıya çıkmamalarını öneriyorum" dedi.