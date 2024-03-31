Gaziantep\'te yakıt tankerinde 2\'si ölü 52 göçmen bulundu, 2 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Barosu, Seçim Güvenliği Yardım Masası Kurdu

İstanbul'da yapılacak olan yerel seçimlerde 11 milyon 314 bin 516 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. İstanbul Barosu, seçim güvenliği için Seçim Güvenliği Yardım Masası kurdu. Masanın iletişim numarası 0212 393 08 39 olarak duyuruldu. Masaya Türkiye'nin her yerinden seçim hukuku ile ilgili sorular iletilerek destek alınabilecek.