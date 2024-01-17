Gaziantep\'te yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde yangın çıkan binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi 93080 Nolu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binada mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kurtardığı 4'ü çocuk 5 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

Dumandan etkilenen ve kentteki hastanelere kaldırılan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.