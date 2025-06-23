Gaziantep\'te trafik kazası! Yaşlı adam hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Abdullah Özdemir (80), yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te gece saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 12'nci kilometresinde Nurdağı yönüne giden D.U. (47) yönetimindeki otomobil, Kömürler Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Özdemir'e çarptı.

80 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Abdullah Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 80 yaşındaki Özdemir'in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü D.U.'nun gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.