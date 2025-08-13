Gaziantep'te Yaşlılık Çalıştayı

Gaziantep'te artan yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına yönelik yerel çözümler üretmek ve ulusal politikalara katkı sağlamak amacıyla "İl Yaşlılık Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek çalıştayda, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik konular görüşülecek.

1-2 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan II. Yaşlılık Şurası'na zemin hazırlamak ve yerel dinamikleri merkeze taşımak için il çalıştayları yapılıyor.

Gaziantep'te bu amaçla yarın düzenlenecek çalıştay, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla İstasyon Gaziantep'te gerçekleşecek.