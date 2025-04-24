Gaziantep'te Yeni Valilik Binası Tamamlandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Yeni Valilik Binası Tamamlandı

Vali Yardımcısı Akyüz, yeni valilik binasının mayısın ilk haftasında hizmete gireceğini duyurdu.

24.04.2025 13:45
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Gaziantep Vali Yardımcısı Murat Akyüz, kamu kaynaklarının verimli kullanılarak inşaatın yapıldığını ve mayıs ayının ilk haftasında taşınma işleminin tamamlanacağını söyledi. Gaziantep'te 2022 yılında inşaatı başlayan Valilik Binası tamamlandı. 21 dönüm arazi üzerine yapılan yeni binada Gaziantep Vali Yardımcısı Murat Akyüz, incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Akyüz, mayıs ayının ilk haftasında çeşitli birimlerin taşınması ile birlikte yeni binada hizmet vereceklerini söyledi.

Akyüz, "Yeni valilik binamız mayıs ayının ilk haftası itibariyle valiliğimizin çeşitli birimlerinin taşınmasıyla beraber hizmet vermeye başlayacağız. Toplamda 21 dönümlük arazide 16 bin 500 metrekare inşaat alanında tüm birimlerimizle hizmet vereceğiz. Ağustos 2022 yılında iş sözlenmesi imzalandı. Bu süreçte 6 şubat depremini de hesaba kattığımızda aslında normal bir süreç içinde binamızın inşaatı tamamlanacak. Normal bir valilik formatından farklı daha yenilikçi ve vatandaşlara daha iyi hizmet edecek şekilde dizayn edilmiş oldu binamız. Burası şehrin en önemli arterlerinden birisi. Burası yeni bir cazibe merkezi haline geliyor. Otoparkla ilgili bir sıkıntı olacağını da öngördük bunun da önlemini aldık. Valilik binamızı günün koşulları düşünüldüğünde çok düşük kalacak şekilde maliye etmiş olduk. Kamu kaynaklarını tasarruflu kullanarak inşaatımızı tamamladık" diye konuştu.

Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA -GAZİANTEP- DHA

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Kaynak: DHA

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