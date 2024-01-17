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Gaziantep'te Yoğun Sis Nedeniyle Uçak Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Yoğun Sis Nedeniyle Uçak Seferleri İptal Edildi

Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Sis ayrıca kara ulaşımında da aksamalara neden oldu.

17.01.2024 - 10:34,
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GAZİANTEP'te yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi; kara ulaşımında da aksamalar yaşandı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda farlarını yakarak ilerleyebildi. Trafik polisleri de sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Öte yandan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri de iptal edildi.

Gaziantep\'te Yoğun Sis Nedeniyle Uçak Seferleri İptal Edildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te Yoğun Sis Nedeniyle Uçak Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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