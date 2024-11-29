Gaziantep'te Zeytin Hırsızlığı: 3 Gözaltı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araçtan 800 kilogram zeytin çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, bu çerçevede yaptıkları çalışmada bir araçtan 800 kilogram zeytin çaldıkları iddiasıyla S.Ö, O.Ç. ile A.B'yi yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.