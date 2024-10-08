Gaziantep\'teki Kavak Apartmanı Davası: Aileler Adalet Talep Ediyor

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HABER: MEHMET OFLAZ

(GAZİANTEP) - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 26 kişinin yaşamını yitirdiği Kavak Apartmanı'nın sekizinci duruşması yarın görülecek. Kavak Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenlerin aileleri, dönemin AK Partili Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın sanıklar arasında yer aldığı dava için, "Biz kaybettiğimiz 26 canımız için adalet istiyoruz. Tüm sorumluların olası kastla yargılanmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesi'nde bulunan Kavak Apartmanı da yıkıldı. İlk 3 katının üzerine çöken apartmanda 26 kişi yaşamını yitirdi.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede dönemin AK Partili Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Mustafa Türkmen, Serdar Çelebi Köse, Fatma Doğan, Mine Seçkin Sever ve Ömer Faruk Özkaplan hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti yedinci duruşmada, Ökkeş Kavak ve Mustafa Türkmen'in tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanıklardan şantiye şefi Serdar Çelebi Köse hakkında yakalama kararı çıkartılmasına hükmederek duruşmayı 9 Ekim 2024 tarihine ertelemişti.

Kavak Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenlerin aileleri, duruşma önceki ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Aileler, "Bildiğimiz kadarıyla firari şantiye şefi hala yakalanmadı. Ki kendisi ilk sorgusunda 'ruhsatta imzam var ama Nurdağı'na gelmedim. Bina nerede bilmiyorum' diye çok önemli bir ifade vermişti. Ona rağmen tahliye ettiler ve şahıs kaçtı. Yarınki duruşmada onun dosyasını ayırıp, diğerlerine cezayı verebilirler mi emin değiliz. Biz kaybettiğimiz 26 canımız için adalet istiyoruz. Tüm sorumluların olası kastla yargılanmasını istiyoruz" dedi.