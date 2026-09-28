Gaziantep'teki kazada ölen 7 kişi Hatay'da defnedildi, Senem Gökçen oğluyla aynı tabutta - Son Dakika
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Gaziantep'teki kazada ölen 7 kişi Hatay'da defnedildi, Senem Gökçen oğluyla aynı tabutta

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Gaziantep\'teki kazada ölen 7 kişi Hatay\'da defnedildi, Senem Gökçen oğluyla aynı tabutta
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Gaziantep'te yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri Hatay'a getirildi. Antakya Aşağıoba Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verilen 7 kişiden Senem Gökçen ile oğlu Atakan aynı tabuta konuldu.

CENAZELERİ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep'te akraba ziyaretine giderken yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Fatma Balık ve kızları Gülhan Yaman, Gülistan Özdemir, Senem Gökçen ile Senem Gökçen'in oğlu Atakan Gökçen, Gülistan Özdemir'in kızları Nisanur ve Zeynep Alin Özdemir'in cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketleri Hatay'a getirildi. Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törene, aileler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Senem Gökçen ve oğlu Atakan'ın cenazeleri, aynı tabuta konuldu. Ölenlerin cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.

Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'teki kazada ölen 7 kişi Hatay'da defnedildi, Senem Gökçen oğluyla aynı tabutta - Son Dakika
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