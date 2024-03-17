Gaziantep\'teki Ortez-Protez Merkezi, depremzedelere umut oluyor

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Gaziantep'teki Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkaz altında kalan ve uzuvlarını kaybeden afetzedelere umut oluyor.

Büyükşehir Belediyesince faaliyet gösteren merkezde, çeşitli nedenlerle uzuv kaybı olan engellilere, kayıp uzvun işlevini yerine getirecek kişiye özel protez üretiminin yanı sıra kas ve iskelet sistemi bozuk olan hastaların günlük yaşamına dokunacak anatomik ve fizyolojik yapılarına uygun yardımcı cihazlar yapılıyor.

Merkez, depremlerin etkilediği 11 ildeki yaklaşık 140 uzvunu kaybeden depremzedeye ücretsiz protez imkanı sağladı.

"Merkezimize başvuran kişi sayısı 573"

Büyükşehir Belediyesi Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Birim Sorumlusu Uzman Fizyoterapist Enver Katırcı, AA muhabirine, merkezin 2021 yılının haziran ayında faaliyete geçtiğini söyledi.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından çok sayıda vatandaşın cerrahi operasyon geçirmek durumunda kaldığını ifade eden Katırcı, şöyle konuştu:

"Bu merkezimizin var oluşu bizim işlerimizin hızlanmasını sağladı. Merkezimiz, daha önceki yıllarda sadece Gaziantep'e hizmet verirken depremlerin ardından 11 ile hizmet verecek hale geldi ve hizmet vermeye devam ediyor. Depremin hemen ardından koordine olduk. Depremlerden etkilenen şehirlerde ampute olan kişi sayısını belirledik ve ona göre bir çalışma yaptık. Çalışmalar neticesinde ampute olan ve merkezimize başvuran kişi sayısı 573'tür. Bu kişilerden 140'ının işlemleri tamamlandı. Halen fizik tedavi süreci devam eden vatandaşlarımız var."

"Ulaşılabilirlik açısından çok iyi bir hizmet veriyor"

Merkez hakkında da bilgi veren Katırcı, "Merkezimizde 4 ortez protez teknikeri, 3 fizyoterapist, 3 de yardımcı personel görev yapıyor. Yerel yönetimlerde tekiz. Sadece büyükşehir belediyesinde ait böyle bir merkez var. Böyle bir hizmetin burada olması bizim için çok iyi. Ayrıca vatandaşlar için ulaşılabilirlik açısından merkezimiz iyi bir hizmet veriyor." dedi.

Merkezdeki ortez ve protez işlemlerine ilişkin bilgi veren Katırcı, şunları kaydetti:

"İlk önce hastanede ampute işlemi gerçekleşir. Daha sonra bu durumun yara bakım süreci vardır. Ardından bizim proteze hazırlık sürecimiz var. Biz hastayı bilgilendirdikten sonra merkezimize davet ediyoruz. Hasta önce protez öncesi fizik tedavi alıyor. Sonra ölçü alma işlemine geçiliyor. Sonra protezleri yapılıyor. Ardından tekrar fizik tedavi ile devam edilir. Deprem sonrası 140 hastamızın işlemi tamamlandı. Deprem öncesinde de yaklaşık 280 vatandaşımızın işlemi tamamlanmıştı."