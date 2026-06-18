Gaziantep'ten 29 Firma İSO 500'de - Son Dakika
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Gaziantep'ten 29 Firma İSO 500'de

18.06.2026 16:50
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İSO'nun araştırmasında Gaziantep, 29 firma ile 5'inci sırada yer aldı. Sanayiciler başarılı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda Gaziantep'ten 29 firma yer aldı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinden yapılan açıklamaya göre, kent, listeye giren firma sayısıyla iller sıralamasında 5'inci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep sanayisinin küresel ölçekteki başarısını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Gaziantepli sanayicilerin zorlu ekonomik koşullara rağmen yatırım ve üretimden vazgeçmediğini ifade eden Şimşek, "Dünya piyasalarındaki daralma, tedarik zincirindeki aksamalar ve küresel ekonomik olumsuzluklara rağmen Gaziantep üretim kararlılığını sürdürmüştür. İSO 500 listesinde bu yıl kentimizden 29 firmanın yer alması, sanayicilerimizin ne kadar dirençli ve vizyoner olduğunu göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, listeye giren firmaların yönetici ve çalışanlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'ten 29 Firma İSO 500'de - Son Dakika

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