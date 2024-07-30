Gaziantep'ten 33 firma Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı - Son Dakika
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Gaziantep'ten 33 firma Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Gaziantep'ten 33 firma Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, firmaları tebrik ederek, Gaziantep'in üretim, ihracat ve istihdamla Türkiye'nin öncü gücü olduğunu belirtti. Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı ise gelecek yıllarda daha fazla firmanın listede yer almasını temenni etti ve Gaziantep'in dayanıklılığının ve güçlü sanayi yapısının somut göstergeleri olduğunu vurguladı.

30.07.2024 16:37
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen, " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması" sonuçlarına göre Gaziantep'ten 33 firmanın listede yer aldığı bildirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 şubat depremlerinin getirdiği ağır ekonomik koşullar ve uluslararası ticarette yaşanan sorunlara rağmen, listeye girme başarısı gösteren firmaları tebrik etti.

Gaziantep'in her koşulda üretim, ihracat ve istihdamla Türkiye'nin öncü gücü olmaya devam ettiğini ifade eden Ünverdi, "Bu aşamada artık geleneksel üretimden daha nitelikli, teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ve ihracat birim değerlerini yukarı taşımış bir sanayiye geçişe ihtiyacımız var. Bunu da ancak döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir sanayi kriterleri çerçevesinde, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, yalın üretim ve insan verimliliği prensipleriyle gerçekleştirebiliriz." ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı da önümüzdeki yıllarda listede daha fazla firmanın yer almasını temenni ederek, "Bu gurur tablosunda yer alan tüm firmalarımızı kutluyor, yönetici ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Bugün açıklanan listede yer alan firmalarımız Gaziantep'in dayanıklılığının ve güçlü sanayi yapısının en somut göstergeleridir. Biz üretmeyi seven, müteşebbis ruha sahip bir şehiriz. El birliği ve ortak akıl kültürü ile başarılarımızın katlayarak artacağına inanıyorum." görüşüne yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'ten 33 firma Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'ten 33 firma Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı - Son Dakika
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