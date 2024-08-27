Gaziantep Üniversite Öğrencisi Yapay Zeka Sergisi Açtı - Son Dakika
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Gaziantep Üniversite Öğrencisi Yapay Zeka Sergisi Açtı

Gaziantep Üniversite Öğrencisi Yapay Zeka Sergisi Açtı

Gaziantep'te üniversite öğrencisi Mert Can Altun, Amsterdam'da, yüzde 90 fiziksel engeline rağmen yapay zeka kullanarak ürettiği içeriklerden oluşan sergi açtı.

27.08.2024 17:17
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Gaziantep'te üniversite öğrencisi Mert Can Altun, Amsterdam'da, yüzde 90 fiziksel engeline rağmen yapay zeka kullanarak ürettiği içeriklerden oluşan sergi açtı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Mert Can Altun, sosyal medyada izlediği bir video sayesinde tanıştığı yapay zeka teknolojisiyle içerik üretmeye devam ediyor.

Yüzde 90 engelli olmasına rağmen sağlanan destek ve imkanlarla çalışmalarını yapan Altun, yapay zeka kullanarak ürettiği sanatsal içeriklerle Amsterdam'da sergi açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altun, bir içerik üreticisinin yazıyı resme dönüştüren yapay zeka teknolojisini tanıttığı videoyu izlerken, "İşte bu benim alanım." dediğini aktardı.

O an hayal gücünü yansıtacağı şeyi bulduğunu düşündüğünü belirten Altun, daha sonra yapay zeka teknolojisini öğrenmeye başladığını ve bu alanda kendini geliştirdiğini ifade etti.

"Bu sergi bana umut verdi"

Altun, yapay zeka yardımıyla sanat eserleri ve sinematografik işler üretmeye başladığını belirterek "Klavye kullanımında yaşadığım zorlukları bir çeviri programının sesli yazma özelliğiyle aştım. Yapay zeka programları sayesinde hazırladığım eserler Amsterdam'daki The Grey Space in the Middle sanat galerisinde sergilendi. Bu uluslararası başarıyla çok mutlu oldum. Geleceğimle ilgili hep kötü düşünüyordum ama bu sergi bana umut verdi." ifadelerini kullandı.

"Göbeklitepe ile ilgili bilim kurgu filmi çekme hayali ve hedefi olduğunu" aktaran Altun, bunun için senaryo derslerinde kendini geliştirmeye devam ettiğini kaydetti.

Altun, sanatsal alanda kendini geliştirmek isteyenlere, hayal güçlerini kullanmalarını ve yapay zeka programlarını öğrenmek için sosyal medya videolarını izlemelerini tavsiye etti.

Kaynak: AA

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