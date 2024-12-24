Gaziantep Üniversitesi'nde Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika
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Gaziantep Üniversitesi'nde Yapay Zeka Vurgusu

Gaziantep Üniversitesi\'nde Yapay Zeka Vurgusu

Rektör Demir, üniversitenin kalitesini artırmayı hedefliyor ve yapay zekaya odaklandıklarını belirtti.

24.12.2024 17:20
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Demir, rektörlük binasında gerçekleştirilen programda üniversitenin gelişimi için yıl boyunca yaptıkları çalışmaları gazetecilere anlattı.

Üniversiteyi ulusal ve uluslararası boyuta taşımayı hedeflediklerini belirten Demir, kurum içindeki iş birliği ve ekip ruhu anlayışının elde edilen başarılarda önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Üniversitede kalitenin öncelikleri olduğunu dile getiren Demir, "Biz büyümeyi öğrenci sayısıyla kıyaslamıyoruz. Büyümeyi kalite ile kıyaslıyoruz. Tam bir özel üniversite gibi çalışıyoruz. Biz de asla iç çekişme, çatışma yok. Birlik içerisinde hummalı bir çalışma var. Bu şekilde kalitemizi ne kadar artırırsak o kadar büyümüş sayarız. Göreve geldiğimiz günden bu yana yapmaya çalıştığımız, kurumsallaşmanın tüm yönleriyle sağlanmasıdır." dedi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak yapay zekayı çok önemsediklerinin altını çizen Rektör Demir, şunları kaydetti:

"Biz yapay zeka ile anılan bir üniversite olmak istiyoruz. Çalışmalarımızı bu konuya odaklıyoruz. Öğrencilerimizin teknik anlamda gelişimlerini sağlarken günümüz gelişmeleri ile de uyumlu olarak sektör dinamiklerine aşina bir biçimde mezun olmalarını önemsiyoruz. Bu sebeple güncel gelişmeler ile uyumlu dersleri de öğrencilerimize vermeye gayret ediyoruz. Yapay zekayı kullanabilen, onu süreçlerine dahil edebilen daha önemlisi yapay zeka geliştirebilen öğrencilerimizin olması adına çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Üniversitesi'nde Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika

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