Gaziantep Valisi Kemal Çeber\'den Asayiş Rakamları Açıklaması

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentin asayiş rakamlarıyla ilgili bilgi verdi.

Vali Çeber, MOBESE binasında düzenlenen güvenlik toplantısında, emniyet ve jandarmanın, suçun önlenmesine ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürdüğünü söyledi.

Yılbaşından bu yana asayiş rakamlarına değinen Çeber, yılın ilk 2 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 21 oranında azalış yaşandığını belirterek, mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 74, kişilere karşı işlenen suçlarda ise aydınlatma oranının yüzde 95 seviyelerinde olduğunu kaydetti.

Aynı dönemde dolandırıcılık suçlarında yüzde 31 oranında artış olduğuna dikkati çeken Vali Çeber, "Bizim tespitlerimize göre dolandırıcılık suçlarında en önemli vaka telefon dolandırıcılıklarına ait. Siber suçlarla ilgili birimlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Ancak vatandaşlarımız telefonla çeşitli sebeplerle kendilerinden para isteyen dolandırıcılara lütfen prim vermesinler." diye konuştu.

Aranan şahısların yakalanmasında yüzde 87 oranında bir artış olduğunu ifade eden Çeber, şunları aktardı:

"Emniyet ve jandarma personelimiz aranan şahısların yakalanması konusunda insan üstü bir çalışma sergiliyorlar. Farklı türlerde 461 ateşli silah ele geçirildi. Kolluk güçlerimiz bu tür olayların önüne geçmek amacıyla 2 ayda 4 binin üzerinde sabit yol ve şok uygulamaları yaptılar. Bu uygulamalarımız da önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Rakamlardan da anlaşıldığı gibi verilen bu kahramanca mücadelenin meyvelerini de topluyoruz. Ancak Gazi şehrimizin suçun konuşulmadığı bir yer haline gelmesi için sadece emniyet güçlerimizin değil tüm vatandaşlarımızın gayretine ve yardımına ihtiyacımız var."

Toplantıda İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Vali Yardımcısı Murat Akyüz hazır bulundu.