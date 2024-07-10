Gaziantep Valisi Kemal Çeber: Depremden etkilenen köy evlerinin teslimi devam ediyor

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte, yapımı tamamlanan köy evlerinin tesliminin sürdüğünü belirtti.

Vali Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerden etkilenen Şehitkamil ilçesindeki deprem konutları ve köy evlerinin yapımının sürdüğünü ifade etti.

Çeber, paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, Atalar Mahallemizde yapılan 142 Deprem Köy Evi'nden 130 tanesi tamamlanarak, çekilen kuranın ardından vatandaşlarımıza teslim süreci başladı. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.