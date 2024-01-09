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Gaziantep Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Gaziantep Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vali Çeber, basın mensuplarının haklarını düzenleyen ve 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kabul edilen bu özel günü kutladıklarını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise medyanın demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmaz koşulu olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin önemine değindi.

Gaziantep Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
09.01.2024 - 15:00,
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Çeber, mesajında, basın mensuplarının haklarını düzenleyen ve "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kabul edilen bu özel günü hep birlikte kutladıklarını belirtti.

10 Ocak gününün hayatımızın her alanına dokunan basın mensuplarının haklarının yasal güvence altına alındığı, mesleklerinin anlamlandırıldığı ve onurlandırıldığı çok özel bir gün olduğunu ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"İlimizde bu mesleği icra eden gazetecilerimizle her zaman birlikte yol yürüyoruz. Şehrimizi ve bölgemizi etkileyen deprem afetinden sonra vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışırken yanımızda olan gazetecilerimiz, vatandaşlarımıza doğru bilgiyi ulaştırmaya çalıştığımız her yerde, her zaman vefakar gazetecilerimizle birlikteydik. Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle gazeteciliğe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir meslek hayatı diliyorum."

"Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise mesajında, çok sesli, etkin, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığının, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmaz koşulu olduğunu ifade etti.

İfade özgürlüğü ve basın hürriyetinin demokrasinin olmazsa olmaz unsurları olduğunu kaydeden Şahin, "Gazetecilik mesleği, mesaisi ömür boyu süren, telaş ve fedakarlığı günün her anına yayılan çok önemli bir meslek. Toplumun her kesiminden insanla her an beraber hareket eden, daha çok okuyan, daha dikkatle dinleyen, daha farkında bakan her gazetecimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü çok önemsiyorum. Sizler, iyinin, kötünün, yanlışın olduğu kadar güzelin, doğrunun ve emeğin de tanığısınız. Gazeteciler toplumun şahididir. Gazeteci, haberinin ulaştığı her coğrafyada sesini duyuran, etkilerini sürdüren, karşılığını bulan özel bir mesleğin mensubudur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Gazeteciler Günü, Kemal Çeber, Fatma Şahin, Gaziantep, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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