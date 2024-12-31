Gaziantep Valisi, Yılbaşı Gecesi Görevde Olan Kamu Personelini Ziyaret Etti

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GAZİANTEP Valisi Kemal Çeber, yeni yılı görev başında karşılayan asker, polis ve kamu görevlisi ekipleri ziyaret etti.

Vali Çeber, yılbaşı gecesi nedeniyle kentte 6 bin 300 emniyet ve jandarma personeli olmak üzere toplamda 10 bin kamu personelinin çalıştığını söyledi. Vali Çeber, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile Karşıyaka Polis Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezi ve uygulama noktalarını ziyaret etti. Vali Çeber, ziyaretinde polis ve askeri personellerle sohbet ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Çeber'in emniyet mensuplarına yeni yıl mesajı ise çağrı merkezindeki telsizden okundu.

Ziyaretlerinin ardından konuşan Vali Çeber, 6 bin 300 emniyet ve jandarma personelinin yanı sıra toplamda 10 bin kamu görevlisinin yılbaşında görev başında olduğunu söyledi.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirten Çeber, "Herkese mutlu ve huzurlu bir yıl diliyorum. Gaziantep'te 6 bin 300 güvenlik birimimiz şu anda görevinin başında. Ama onun dışında çalışan çok meslek gurubu var. Bir çok meslek grubumuz alanda. İtfaiye teşkilatımız, sağlık teşkilatı, AFAD ve 112 personeli gibi kamu personelleri belirli plan ve disiplin içerisinde çalışıyorlar. Gaziantep özelinde 10 bin civarında diyebiliriz. 10 bin personel şu anda tüm vatandaşlarımız yeni yıla sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde girebilsin diye görevlerinin başında. Gaziantep'te şu ana kadar herhangi bizi üzecek bir olumsuzluk yok. Klasik ihbarların dışında bir ihbar yok, ümit ediyoruz ki tüm gece böyle devam eder" diye konuştu.

Haber- Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP- DHA