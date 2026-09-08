Gaziantep ve Kahramanmaraş\'ta kırtasiye denetimlerinde 3 binin üzerinde iş yeri incelendi

GAZİANTEP/ Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerinin satışını denetledi.

Gaziantep Ticaret İl Müdürü Burhan Kahraman, gazetecilere, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda, kent genelinde öğrenci ve velilerin sağlıklarını???????, hakkını ve hukukunu korumak amacıyla kırtasiye ve okul malzemelerine yönelik denetimler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bugüne kadar 312 iş yerinde toplam 18 bin ürünün incelendiğini dile getiren Kahraman, "Denetimlerin yanı sıra kırtasiye esnafımıza mevzuat ve ürün güvenliği standartları hususunda gerekli rehberlik hizmeti verilmiştir. Ticaret İl Müdürlüğü olarak gerçekleştirdiğimiz bu denetimlerde amacımız fahiş fiyat ve etiket ihlallerinin önüne geçmek ve esnafımızı bilinçlendirerek şeffaf bir piyasa düzeni sağlamaktır." dedi.

Denetimlerde öncelikle raf ve kasa fiyatlarının uyumunu incelediklerini belirten Kahraman, fiyat farkı bulunması halinde tüketici lehine olan fiyatın uygulanması için gerekli önlemleri aldıklarını ifade etti.

Mevzuata aykırı durumu tespit edilen firmalar hakkında gerekli idari yaptırımlar uyguladıklarını aktaran Kahraman, "?İlimiz genelinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına denetim ve rehberlik faaliyetlerimiz eğitim-öğretim dönemi boyunca kararlılıkla sürdürülecektir. Karşılaşılan aksaklıklar için vatandaşlarımız ALO 175 Tüketici Hattı veya Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden İl Müdürlüğümüze bildirimde bulunabilirler." dedi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ekipler kırtasiyelerde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi yaptı.

Merkez Onikişubat ilçesindeki bir kırtasiyede inceleme yapan ekipler, ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, gazetecilere, denetimlerin özellikle okul sezonunun başlamasıyla kırtasiye ürünlerine yönelik talebin artması nedeniyle yoğunlaştırıldığını söyledi.

Uçar, amaçlarının velilerin ve öğrencilerin mağduriyet yaşamasını önlemek, tüketici haklarını korumak ve ticari faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Denetimlerin eğitim öğretim yılı öncesinde olduğu gibi eğitim dönemi içerisinde de devam edeceğini dile getiren Uçar, "Kitap, kırtasiye ve kırtasiye malzemesi satan işletmelere yönelik denetimlerimiz kapsamında 116 firma ve 16 bin 513 ürün denetlenmiştir. Aykırılık tespit edilen 21 firmaya, 40 üründeki aykırılık nedeniyle 158 bin lira idari yaptırım uygulanmıştır." diye konuştu.

Uçar, 2026 yılının başından bu yana ise 1556 firmada 165 bin 425 ürünün denetlendiğini, aykırılık tespit edilen 215 firmaya 639 üründeki ihlaller nedeniyle toplam 2 milyon 550 bin lira idari yaptırım uygulandığını bildirdi.