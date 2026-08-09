Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta Sıcak Hava - Son Dakika
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Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta Sıcak Hava

Gaziantep ve Kahramanmaraş\'ta Sıcak Hava
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Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili, havuzlar dolup taşıyor ve vatandaşlar serinleme arayışında.

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Gaziantep'te, sıcaktan bunalanlar havuzlarda yoğunluk oluşturdu.

Kentteki bir havuz işletmesinin sahibi Abdullah Bulut, yaz sezonunun yoğun geçtiğini belirterek, "Havaların sıcak olmasından dolayı il dışından gelen misafirlerimizi de ağırlıyoruz. Özellikle hafta sonları yoğunluk oluşuyor. Gaziantep'te denize gidemeyenler aqua havuzları tercih ediyorlar." diye konuştu.

Havuza gelen konuklardan İbrahim Mercan ise il dışına gidemedikleri için havuza geldiklerini belirterek, "Kaydırakların olması da çocuklar için iyi oluyor, kızım baya eğlendi." dedi.

Kahramanmaraş

Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta da termometreler 39 dereceyi gösterdi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem oranındaki artış nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için park, dere yatağı, havuz ve gölge alanları tercih etti.

Bazı vatandaşlar serinlemek için yüksek kesimlere ve baraj kenarlarına giderken bazı çocuklar da Dulkadiroğlu ilçesindeki Erkenez Çayı'nda serinlemeyi tercih etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta Sıcak Hava - Son Dakika

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