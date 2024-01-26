Gaziantep ve Malatya\'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Gaziantep ve Malatya'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Kahramanmaraş kara yolunu ve Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu beyaz örtüyle kapladı.

Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Bazı aileler, çocuklarıyla birlikte karla oynadı.

Malatya

Malatya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Beyaz örtüyle kaplanan kentte araçlar kontrollü ilerlerken bazı çocuklar da karın keyfini çıkardı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, kar yağışı nedeniyle ilçede gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Karla mücadele ekiplerimiz teyakkuz halinde. İlçede kapalı yolumuz yok. Belediyemiz tarafından tuzlama çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.