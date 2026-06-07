Gaziantep'te babadan kızına şiddet: Gözaltı

Gaziantep'te bir baba, kız çocuğunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte bir kız çocuğunun darbedildiği olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda Y.S. adlı kız çocuğunun vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi.

Açıklamada, "Kız çocuğunun, babası M.K'nin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine olayla ilgili tahkikata başlanarak şüpheli şahıs, alınan savcı talimatına istinaden gözaltına alınmıştır." denildi.

Valiliğin paylaştığı görüntüde bir kişinin motosiklet ile kız çocuğunun yanına gelip şiddet uygulaması ve çocuğu saçından sürükleyerek götürmesi yer alıyor.