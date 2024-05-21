Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Gecesi Görsel Şöleni - Son Dakika
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Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Gecesi Görsel Şöleni

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği Gaziemir Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen 13. Geleneksel Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Gecesi'nde 400 kursiyer, Anadolu'nun kültürel zenginliğini yansıtan danslarıyla izleyenlere görsel şölen yaşattı.

21.05.2024 13:57
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(İZMİR)- 13. Geleneksel Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Gecesi'nde sahne alan 400 kursiyer, 11 yöreden sahneledikleri ve Anadolu'nun kültürel zenginliğini yansıtan danslarıyla, izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği Gaziemir Gençlik Festivali kapsamında 13. Geleneksel Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Gecesi yapıldı. Festival Alanı'ndaki etkinlikte, belediyenin halk dansları kursuna katılan kursiyerler, sahne aldı. Halk dansları gecesinde Azeri, Aydın, Bodrum, Erkek Zeybek, Halay, İzmir, Kadın Kaşıklı Zeybek, Karadeniz, Potpori, Roman ve Teke olmak üzere 11 farklı yöreden oyunlar sahneledi. Gecede sahne alan 400 kursiyer, zeybek, horon, roman havası, halay ve karadeniz gibi oyunlar sahneledi. Kursiyerlerden bazıları ilk sahne deneyimini yaşarken, birçoğu da tekrar sahne almanın mutluluğunu ve gururunu yaşadı. Muhteşem performanslarıyla görsel şölen sunan kursiyerlerin heyecanlarına, aileleri de ortak oldu. Belediye meclis üyelerinin, başkan yardımcılarının ve alanı dolduran Gaziemirlilerin büyük bir ilgiyle izledikleri gecenin finalinde sahneye çıkan halk dansları topluluğunun, hep bir ağızdan marşlar söylemesiyle etkinlik sona erdi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Gecesi Görsel Şöleni - Son Dakika
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