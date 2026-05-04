Gaziemir Belediyesi, Hıdırellez'i Şenlikle Kutlayacak

04.05.2026 16:39  Güncelleme: 17:50
(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi, baharın gelişinin müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez'i, Irmak Mahallesi Pazar Yeri'nde düzenleyeceği şenlikle kutlayacak.

Gaziemir Belediyesi tarafından Irmak Mahallesi Pazar Yeri'nde gerçekleştirilecek Hıdırellez Şenliği renkli etkinliklere sahne olacak. Şenlik kapsamında Sökeli Hasret sahne alacak, Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Roman Dans Ekibi'nin gösterileriyle katılımcılar keyifli anlar yaşayacak. Belediyenin perküsyon grubunun ezgileri eşliğinde vatandaşlar doyasıya eğlenme fırsatı bulacak.

Geleneksel Hıdırellez ritüellerinin de yaşatılacağı etkinlikte, Hıdırellez ateşi yakılarak baharın gelişi kutlanacak. Şenlik, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Hıdırellez'in önemli bir kültürel miras olduğuna dikkati çeken Belediye Başkanı Ünal Işık, "Baharın gelişini simgeleyen, umutların tazelendiği, dileklerin tutulduğu Hıdırellez'i hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşayacağız. Kültürümüzün önemli bir parçası olan bu özel günü yaşatmak ve bu zenginliğimizi gelecek kuşaklara aktarmak bizim için çok önemli. Tüm yurttaşlarımızı şenliğimize katılmaya, Hıdırellez coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

