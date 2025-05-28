Gaziemir Belediyesi'nden Kurban Bayramı Öncesi Yoğun Denetim

(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban satış yerlerinde zabıta denetimlerini yoğunlaştırdı. Zabıta ekipleri, hayvanların küpe ve pasaportlarını kontrol ediyor, satış alanlarının hijyen koşullarını detaylı şekilde denetliyor.

Gaziemir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'na günler kala kurban satış yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Gaziemir İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, ilçedeki kurban satış alanlarında titiz kontroller gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimlerde hayvanların küpe ve pasaport kontrolleri ile sağlık raporları incelenirken, satış alanlarının hijyen koşulları da detaylı şekilde denetleniyor.

Halk sağlığını korumak, vatandaşların sağlıklı ve güvenli koşullarda kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için yapılan denetimler, Kurban Bayramı'nın sonuna kadar devam edecek.