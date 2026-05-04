Gaziemir Belediyesi'nden Şehit Ferit Yaşarlar Parkı'nda Yenileme Çalışması

04.05.2026 12:41  Güncelleme: 13:44
(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi, park ve yeşil alanlarda yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şehit Ferit Yaşarlar Parkı'nı baştan sona yeniliyor. Öz kaynaklarla gerçekleştirilen çalışma ile park daha modern, güvenli ve işlevsel bir yaşam alanına dönüşüyor.

Bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla parkların eksiklerini gideren Gaziemir Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlayan parkları da yeniliyor. Bu kapsamda Dokuz Eylül Mahallesi'nde yer alan 6 bin metrekare büyüklüğündeki Şehit Ferit Yaşarlar Parkı'nda yenileme çalışmaları başladı.

Zemin rehabilitasyonuyla başlayan çalışmalarda parkın kullanım ömrü dolan yaya yolları ve oyun alanı sökülerek yenilenecek. Çocukların daha güvenli ve konforlu alanlarda vakit geçirebilmesi için 440 metrekare büyüklüğündeki çocuk oyun alanına beton atıldıktan sonra zemini güvenli kullanım için kauçukla kaplanacak. Zemin çalışmasının tamamlanmasının ardından oyun gruplarının montajı yapılacak. Parka, çocukların su ihtiyacını karşılayabilmeleri için çeşme yapılacak ve estetik bir görünüm için heykel konacak. Parkın aydınlatma sistemi de yenilenecek, eklenecek yeni ışıklarla park daha aydınlık ve güvenli olacak.

Parkın yeşil alanlarında kurakçıl peyzaj uygulaması yapılacak. Az su tüketen, kuraklığa dayanıklı çalı grubu bitkiler dikilecek. Eskiyen bankların yerine modern oturma grupları konulacak, çöp kovaları da yenileriyle değiştirilecek.

Yeni spor alanları

Proje kapsamında sporseverlerin spor yapabilmeleri için 100 metrekare büyüklüğünde açık hava spor alanı oluşturulacak, alanın zemini kauçukla kaplandıktan sonra dış mekan spor aletlerinin montajı yapılacak. Parkta bulunan basketbol sahası da yenilenecek. Sahanın çevresindeki çitler ve potalar yenilenerek çocuklar ve gençler için daha güvenli ve kullanışlı bir spor alanı oluşturulacak. Yenileme çalışmalarıyla park, her yaştan yurttaşın güvenle kullanabileceği, sosyal yaşamı destekleyen modern bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.

"Parklarımızı daha yaşanabilir hale getiriyoruz"

Belediye Başkanı Ünal Işık, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım ve yenileme çalışmalarını planlı şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Çocuklarımızın güvenle oynadığı, gençlerimizin spor yaptığı, komşuluk ilişkilerinin güçlendiği yaşam alanları olan parklarımızda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Şehit Ferit Yaşarlar Parkı'nda başlattığımız yenileme çalışmasıyla yurttaşlarımıza daha modern ve kullanışlı bir park kazandıracağız. Gaziemir'in dört bir yanında yeşil alanlarımızı daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

