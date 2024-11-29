Gaziemir Belediyesi\'nden Yağmur Suyu Taşkınlarına Karşı Yeni Çözüm

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(İZMİR)- Gaziemir Belediyesi, Bülbül Sokak'ta yaşanan su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyunu toplayacak ızgara hattı döşedi. Ekipler, altyapı çalışmalarının ardından sokağın yol kaplaması da yeniledi.

Gaziemir Belediyesi, yoğun yağışlarda sel ve taşkınlar yaşanan Bülbül Sokak'ın kronik sorununu çözüme kavuşturdu. Bölge sakinlerinin sık sık yaşadığı mağduriyetin önüne geçmek için kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa yağmur suyunu toplayacak yeni bir ızgara hattı döşedi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bülbül Sokak'ın yol kaplaması da yenilendi. Sokağın eskiyen yol kaplamaları kaldırılarak yeni kilit parke taşlarının montajı yapıldı. Kaldırımların da yenilendiği sokağın her iki yanına, yağmur suyunun deşarj hattına ulaşmasını sağlamak için kanaletler döşendi.

"Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz"

İlçe genelinde altyapı sorunlarını çözmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Dokuz Eylül Mahallemizdeki Bülbül Sokak'ta, yıllardır yaşanan sel ve taşkın sorununu çözüme kavuşturduk. Yağmur sularını hızlı ve etkili bir şekilde tahliye edecek yeni hattımız sayesinde, vatandaşlarımız artık taşkın sorunu gibi olumsuzluklar yaşamayacak. İlçemizin altyapı sorunlarını çözmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.