Gaziemir Belediyesi, 2025'te 6 Bin 222 Can Dostun Yaşamına Dokundu

09.01.2026 10:58  Güncelleme: 11:57
Gaziemir Belediyesi, 2025 yılı boyunca 6.188 sokak hayvanının tedavi ve bakımını yaparak 132 can dostunu sıcak yuvayla buluşturdu. Kısırlaştırma, aşılama ve sağlık hizmetleri ile sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye devam ediyor.

(İZMİR)- Gaziemir Belediyesi, 2025 yılı boyunca yürüttüğü veteriner sağlık hizmetleriyle 6 bin 188 sokak hayvanının tedavi ve bakımını gerçekleştirdi, 132 can dostu sahiplendirerek sıcak yuvaya kavuşturdu.

Gaziemir Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanların kısırlaştırma, aşılama, sahiplendirme, kimliklendirip kayıt altına alma, barındırma, tedavi gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Sokak hayvanlarının tüm bakım işlemlerini ve sağlık taramasını düzenli olarak yapan belediye ekipleri, ameliyat gerektiren durumlarda gerekli cerrahi müdahaleleri de gerçekleştiriyor. Sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumda olan hayvanlar, bakımevlerine yerleştirilerek güvenli bir ortamda yaşamaları sağlanıyor. Belediye ekipleri, bakım ve tedavi süreçlerinin ardından hayvanların kayıt işlemlerini tamamlayarak kimliklendiriyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, araç çarpması ve doğal olaylar sonucu yaralanan hayvanlara da hızlı şekilde müdahale ediyor. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, yaralı hayvanları özel donanımlı araçlarla polikliniğe taşıyor. Gerekli durumlarda ameliyat edilen hayvanlar, tedavi ve rehabilitasyon süreci boyunca Geçici Hayvan Bakım Evi'nde kontrol altında tutuluyor.

132 can sıcak yuvaya kavuştu

Gaziemir Belediyesi, 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında 6 bin 188 hayvanın tedavisini ve bakımını yaptı. 89 köpek ve bin 75 kedi olmak üzere toplamvin 164 hayvanın kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildi. Sağlığına kavuşturulan can dostların sahiplendirme sürecini de titizlikle yürüten belediye, 132 hayvanın sıcak yuvaya kavuşmasını sağladı.

"Kentimizde yaşayan her can için hizmet etmeye devam edeceğiz"

Sokak hayvanlarının sağlıklı koşullarda yaşamaları için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ünal Işık, "Can dostlarımızın yaşam hakkını korumak, onların sağlıklı ve güvenli koşullarda hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Gaziemir'de hiçbir canı yalnız bırakmıyor; tedavi ve bakım süreçlerinin yanı sıra sahiplendirme çalışmalarıyla onları sevgi dolu yuvalarla buluşturuyoruz. Onların gözlerindeki korkuyu umuda, yalnızlığı sevgiye dönüştürmek için çalışıyoruz. Bir canın iyileştiğini görmek, bir patili dostumuzun sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağlamak bizim için büyük bir mutluluk. Kentimizde yaşayan her can için hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
