Gaziemir\'de Kaçak Sigara Operasyonu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir iş yeri ve depoda 29 bin 400 doldurulmuş sigara ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yeri ve deposunda arama yapan ekipler, 1,52 gram esrar, esrar öğütücü aparat, gümrük kaçağı 1142 paket sigara ve 52 elektronik sigara, 29 bin 400 doldurulmuş sigara ve 11,5 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi Ş.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.