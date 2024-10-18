İZMİR'in Gaziemir ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Yangın, akşam saatlerinde Gaziemir ilçesi Evka 7 Mahallesi yakınındaki ormanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Gaziemir'de Orman Yangını - Son Dakika
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